Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу

Глава Минздрава Талантбек Батыралиев ответил на претензии депутата парламента Кожобека Рыспаева, назвавшего чиновника «баловнем бога» и обвинившего его в коррупции.

«Да, мне 57 лет, но 5 ноября исполнилось только три года моей работе министром. Я 10-15 лет, а то и 30 лет не сижу, сел на это кресло, чтобы все поменять и создать условия для развития здравоохранения в нашей стране, чтобы наши пациенты не ездили за рубеж», — сказал он ИА «24.kg».

«Заявление, что я беру на работу или увольняю кого хочу, — не имеет под собой основания. Рыспаев неоднократно обращался ко мне по кадровым вопросам (просил устроить кого-то на работу). Я ему не отказал, но он прекрасно знает, что устроить на работу не так просто, особенно руководителем. Нужно представление местной власти, согласие, соответствие квалификационным требованиям, хотя в регионах кадров не хватает», — отметил министр.

«Что касается помощницы Нургуль, у меня такой помощницы нет. Есть Аднаева Нургуль — она консультант Всемирного банка по национальной базе данных лекарственных средств и была моим советником на общественных началах. Недавно назначена руководителем Общественного фонда по онкологии также на общественных началах. И она прекрасно справляется. Хотя все отказывались брать на себя ответственность управлять фондом», — добавил Талантбек Батыралиев.

«В Минздраве нет ни одного моего родственника на руководящей должности. Талантбек Батыралиев