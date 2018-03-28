Незарегистрированные лекарства включили в перечень жизненно важных

Незарегистрированные в Кыргызстане лекарства включили в перечень жизненно важных. Об этом сегодня на заседании парламента заявила депутат Айсулуу Мамашова.

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Нардеп перечислила ряд препаратов, которые не зарегистрированы в КР и поэтому не продаются в аптеках страны.

«Они не прошли лабораторных испытаний, почему они вводятся в перечень? Как вы будете обеспечивать безопасность?» — уточнила Айсулуу Мамашова.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что перечень еще не утвержден и вывешен на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

Перечень последний раз пересматривали в 2012 году. В 2017-м разработали проект нового документа, из него исключили 51 препарат и включили 95 новых.