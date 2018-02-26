Депутат парламента уточняет, не готовит ли глава Минздрава себе вотчину

«Не готовите ли вы для себя определенную вотчину? И не турецкая ли это больница?» — спросила сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам депутат Евгения Строкова.

На заседании обсуждают проект Соглашения между правительствами Кыргызстана и Турции об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской больницы кыргызско-турецкой дружбы.

Евгения Строкова поинтересовалась, почему меняются условия соглашения.

Может, мы настолько развращены грантами, что грантодатели нам уже не доверяют и сомневаются? Может, они боятся потерять свой контроль, и поэтому оставляют возможность дальнейшего изменения соглашения? Может, из доверия потихоньку выходим? Евгения Строкова

«Изначально предполагалось, что статус больницы будет муниципальным, а как только дело дошло до подписания соглашения, так сразу заговорили об изменении статуса. Вы очень красиво можете говорить, представьте все документы по строительству больницы, в том числе вариант первого соглашения. И не вводите нас в заблуждение», — добавила Евгения Строкова.

«Прошу быть корректной в высказываниях по отношению ко мне и не допускать всяческих догадок», — заметил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«Я предельно корректна», — парировала Евгения Строкова.