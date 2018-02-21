Главу Минздрава за ложь отчитали в парламенте

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова отчитала министра здравоохранения Кыргызстана Талантбека Батыралиева за ложь.

Парламент рассматривает поправки в Закон «Об обращении лекарственных средств». Аида Исмаилова обрушилась на чиновника с критикой: «У нас нет методики формирования списка жизненно важных лекарств. Не нужно так нагло врать. Нормативно-правовых актов нет, а вы говорите, что они есть».

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков попросил министра объясниться. «Если вы вводите общественность в заблуждение, вы понесете ответственность», — сказал он.

Талантбек Батыралиев заверил, что ответит на вопрос депутата в письменном виде.