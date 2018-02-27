Глава Минздрава отозвал свой иск к медикам почти на 3 миллиона сомов

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отозвал свой иск к медработникам. Об этом ИА «24.kg» сообщили несколько ответчиков.

Первое судебное заседание назначили на 26 февраля. Однако оно не состоялось, ответчиков уведомили об отзыве иска.

Министр просил признать отдельные словосочетания в опубликованном обращении медиков в газете «Кыргыз Туусу» от 1 декабря 2017 года посягающими на его честь, достоинство и деловую репутацию. Общая сумма иска составляла почти 3 миллиона сомов.

Позже большинство медработников заявили, что не ставили подпись под опубликованным обращением.