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Власть

Депутаты продолжают искать нарушения в Минздраве

Депутатская рабочая группа продолжает искать нарушения в Минздраве.

Как сообщила ИА «24.kg» председатель группы, депутат Аида Исмаилова, сейчас проверяется Нацгоспиталь и Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

«Работает та же команда экспертов, представители прокуратуры, МВД, Финпола, ЦК профсоюзов, эксперты по госзакупкам, гостехнадзор. У комиссии открытая дата работы. Возможно, результаты будут представлены в следующем месяце», — сказала Аида Исмаилова.

Отметим, что после ряда жалоб медиков и общественности в парламенте создали комиссию для изучения деятельности Минздрава. Предварительные результаты о нарушениях представили на заседании комитета ЖК по социальным вопросам. Материалы пообещали передать в прокуратуру.

Депутат Айсулуу Мамашова заявляла, что нарушений в Минздраве достаточно для снятия с должности министра.

Сам министр здравоохранения Талантбек Батыралиев улетел сегодня, по данным пресс-центра Минздрава, в Турцию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. 
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