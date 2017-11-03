21:03
+10
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской революции

Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской социалистической революции 1917 года. Об этом ИА «24.kg» сказал доктор исторических наук, профессор КНУ имени Ж. Баласагына Токторбек Омурбеков.

Напомним, сегодня в Бишкеке в Национальной академии наук проходит Международная научно-практическая конференция «Октябрьская революция: вызовы времени и историческая память».

По словам профессора, конференция проводится в рамках указа президента КР Алмазбека Атамбаева об объявлении 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков и посвящена 100-летию Октябрьской революции, трагическим событиям 1916 года и репрессиям 30-х годов XX века.

«С одной стороны, вспоминаем трагедию 1916 года, с другой — наши достижения», — сказал профессор.

Как он отметил, на конференцию приехали ученые из России и Франции.

«Известные российские ученые сделали свои доклады, где отразили общность и различие Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской революций 1917 года, их смысл и влияние одной на другую», — сказал профессор.

По его словам, после 1991 года ученые начали смотреть на события 1917 года несколько иначе.

«Российские коллеги считают Февральскую революцию и появление временного правительства истинной революцией, а большевики, говорят они, случайно пришли на готовое. Кыргызстанские ученые пытаются смотреть объективно и не умаляют роли обеих революций», — сказал ученый.

Мы не можем отрицать того факта, что советская власть сыграла решающую роль в ликвидации эксплуататорского режима и спасла кыргызский народ от исчезновения после трагедии 1916 года.

Профессор КНУ имени Ж. Баласагына Токторбек Омурбеков

Ссылка:
просмотров: 2253
Версия для печати
Материалы по теме
Китаянка Мын Цзя о том, как маршрутки помогают развивать память
Спектакль «Демон» отмечен экспертным советом премии «Золотая маска»
Во всех регионах Кыргызстана цена на уголь выросла
Угля для населения и бюджетных учреждений в Кыргызстане достаточно
Как в Ташкенте изучают творчество Чингиза Айтматова
Кыргызстанцы напишут большой этнографический диктант
Контрабанду нефтяного газа в Кыргызстан пресекли в Казахстане
Оценить действия Казахстана просят кыргызские бизнесмены
Обвиняемого в убийстве кыргызстанца экстрадируют из России
Умерли в дороге, покончили самоубийством. Почему умирают беременные и роженицы
Популярные новости
Больше в&nbsp;Кыргызстан не&nbsp;приеду. О&nbsp;чем говорят водители фур на&nbsp;границе Больше в Кыргызстан не приеду. О чем говорят водители фур на границе
Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения Суд признал, что ГКНБ Кыргызстана распространял недостоверные сведения
Погода в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;ноябрь: ожидаются морозы до&nbsp;&minus;22&nbsp;градусов Погода в Кыргызстане на ноябрь: ожидаются морозы до −22 градусов
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»