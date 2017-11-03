Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской революции

Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской социалистической революции 1917 года. Об этом ИА «24.kg» сказал доктор исторических наук, профессор КНУ имени Ж. Баласагына Токторбек Омурбеков.

Напомним, сегодня в Бишкеке в Национальной академии наук проходит Международная научно-практическая конференция «Октябрьская революция: вызовы времени и историческая память».

По словам профессора, конференция проводится в рамках указа президента КР Алмазбека Атамбаева об объявлении 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков и посвящена 100-летию Октябрьской революции, трагическим событиям 1916 года и репрессиям 30-х годов XX века.

«С одной стороны, вспоминаем трагедию 1916 года, с другой — наши достижения», — сказал профессор.

Как он отметил, на конференцию приехали ученые из России и Франции.

«Известные российские ученые сделали свои доклады, где отразили общность и различие Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской революций 1917 года, их смысл и влияние одной на другую», — сказал профессор.

По его словам, после 1991 года ученые начали смотреть на события 1917 года несколько иначе.

«Российские коллеги считают Февральскую революцию и появление временного правительства истинной революцией, а большевики, говорят они, случайно пришли на готовое. Кыргызстанские ученые пытаются смотреть объективно и не умаляют роли обеих революций», — сказал ученый.