Глобальные военные расходы достигли исторического максимума в 2023 году

По данным шведского аналитического института SIPRI, занимающегося изучением проблем мира и конфликтов, в 2023 году глобальные военные расходы достигли $2 миллиардов 443 миллионов. Это на 6,8 процента больше, чем в 2022-м.

Отмечается, что впервые с 2009 года военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI. Особенно значительный рост зафиксирован в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке.

Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности. Аналитики SIPRI

«Государства отдают приоритет военной мощи, но они рискуют превратиться в спираль действия-противодействия в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и ситуации в сфере безопасности», — подчеркивают они.

Россия на войну тратит больше, чем Украина

В материале говорится, что военные расходы России составили 16 процентов от общего объема государственных расходов. В прошлом году по сравнению с 2022-м ее военные расходы увеличились на 24 процента, составив, по оценкам аналитиков, $109 миллиардов.

Военные расходы Украины составили 59 процентов от российских. В 2023 году, в отличие от 2022-го, они выросли на 51 процент — до $64,8 миллиарда. Это 58 процентов от общего объема государственных расходов.

Однако в течение года Украина получила не менее $35 миллиардов военной помощи, в том числе $25,4 миллиарда. В совокупности эта помощь и собственные военные расходы страны эквивалентны примерно 91 проценту российских расходов.

США и НАТО

В прошлом году 31 государство НАТО потратило $1 триллион 341 миллиард, что соответствует 55 процентам всех мировых военных расходов.

Военные расходы США выросли на 2,3 процента и в 2023-м достигли $916 миллиардов, что составляет 68 процентов от общих военных расходов НАТО.

«Спустя десятилетие после того, как члены НАТО официально взяли на себя обязательство тратить 2 процента ВВП на вооруженные силы, 11 из 31 члена НАТО достигли или превзошли этот уровень в прошлом году. Это самый высокий показатель с момента принятия обязательства», — сообщили аналитики SIPRI.

Рост военных расходов Китая заставляет его соседей тратиться на оборону

Китай в 2023-м выделил на нужды вооруженных сил около $296 миллиардов, что на 6 процентов больше, чем в 2022 году. На его долю пришлась половина военных расходов в регионе Азии и Океании.

По данным аналитиков, увеличение военных расходов КНР приводит к росту показателей и в соседних странах. Например, Япония в прошлом году выделила на военные нужды $50,2 миллиарда, что на 11 процентов больше, чем в 2022-м. Военные расходы Тайваня также выросли на 11 процентов — до $16,6 миллиарда.

В 2023 году Израиль увеличил военные расходы на 24 процента

Израиль в 2023-м увеличил военные расходы на 24 процента и потратил на это $27,5 миллиарда. На Ближнем Востоке они вторые по величине после Саудовской Аравии.

По оценкам аналитиков, военные расходы государств Ближнего Востока в прошлом году увеличились на 9 процентов — до $200 миллиардов. Это самый высокий годовой рост в регионе за последнее десятилетие.

Другие лидеры по увеличению военных расходов

Индия потратила на вооруженные силы $83,6 миллиарда, увеличив военные расходы в 2023-м на 4,2 процента.

Расходы Польши увеличились на 75 процентов и составили $31,6 миллиарда.

Бразилия увеличила их на 3,1 процента — до $22,9 миллиарда.

Алжир — рост на 76 процентов — до $18,3 миллиарда.

Завершает список лидеров по военным расходам Иран, который потратил $10,3 миллиарда.