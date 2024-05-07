Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Россию. Кто в составе делегации

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В составе официальной делегации Кыргызстана: