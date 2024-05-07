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Власть

Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Россию. Кто в составе делегации

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В составе официальной делегации Кыргызстана:

  • первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев;
  • министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в России Гульнара-Клара Самат;
  • министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
  • мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293440/
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