Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Россию. Кто в составе делегации

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 мая, вылетел с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и торжественных мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
В составе официальной делегации Кыргызстана:
- первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев;
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в России Гульнара-Клара Самат;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.