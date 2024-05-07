Россия планирует учения с тактическим ядерным оружием. Что это значит?

Минобороны РФ накануне, 6 мая, объявило о проведении в «ближайшее время» неподалеку от украинской границы учений с тактическим ядерным оружием. Такие учения пройдут впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Учения будут проведены ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) РФ с привлечением авиации и флота с целью «повышения готовности нестратегических ядерных сил». Помимо российских регионов, в ЮВО РФ входят аннексированный в 2014 году Крым и частично оккупированные в 2022-м четыре области юго-востока Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал эти учения с заявлениями западных политиков о возможной отправке войск стран Запада в Украину и упомянул, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона. Песков назвал это «новым витком эскалации напряженности».

Опрошенные DW эксперты едины во мнении, что применение ядерного оружия в Украине маловероятно и бессмысленно.

«С военной точки зрения, при любых обстоятельствах применение ядерного оружия Россией в Украине не имеет смысла», — считает Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения. Он подчеркивает, что «эта ситуация никак не изменилась».

Россия может отрабатывать не удары, а «процедуру развертывания, поскольку в нормальной ситуации нестратегические боезаряды находятся в хранилищах — отдельно от ракет и самолетов, которые их могут доставить.

Павел Подвиг надеется, что «отработка этих процедур происходит на учебных макетах — хотя бы из соображений безопасности».

Планов применения ядерного оружия в Украине «никогда не было», считает Николай Соков, ведущий сотрудник Венского Центра по разоружению и нераспространению ядерного оружия. По его словам, этого не было даже осенью 2022 года, когда российская армия отступала из Харьковской и Херсонской областей. В США были публикации в СМИ, что якобы такой вопрос в РФ обсуждался, Вашингтон готовился к такому ходу событий, хотя и не видел признаков подготовки в самой России. Сейчас армия РФ превосходит Вооруженные силы Украины по многим показателям и наступает, захватывая все новые территории на востоке Украины. Более того, Киев ждет расширения атак РФ, говорит эксперт.

Эксперты полагают, что российские учения с тактическим ядерным оружием — «сигнал, предупреждение» Западу.

Причина, по его мнению, очевидно, в другом. «Ядерная эскалация» — словосочетание, которого на Западе опасаются с начала российского вторжения. Именно такими угрозами Москвы западные политики и эксперты объясняют то, что поставки оружия в Украину идут медленно и с ограничениями.

Что скажут Китай и «глобальный Юг»?

Новость об учениях в России прозвучала в день визита во Францию главы Китая Си Цзиньпина. Пекин ранее выступал против угроз применения ядерного оружия. Похожие заявления были и в других форматах, в том числе по итогам саммита G20 на Бали и от стран, которые принято называть «глобальным Югом», отмечает Павел Подвиг. «Именно в этом направлении и должна быть реакция», — считает эксперт.

Что такое тактическое ядерное оружие

Тактическое ядерное оружие отличается от стратегического тем, что у него меньшая мощность и радиус применения. Это может быть артиллерия, но чаще всего — баллистические и крылатые ракеты. Их запускают системы, которые могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Тактическим ядерным оружием считаются ядерные боеголовки для ракетных установок наземного базирования с дальностью до 500 километров, а также морского или воздушного базирования с дальностью до 600 километров. Но четких границ классификации нет, к тактическому ядерному оружию некоторые источники относят и новые российские крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Кинжал» — с радиусом до нескольких тысяч километров.