28 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — жилмассив «Красный Строитель» (улицы Рабочая, Бельская, Чон-Курганская, Серова, Орозбекова), улицы Худайбергенова, Токтоналиева;

9.00-12.00 – улицы Огонбаева, Суюмбаева, Осмонкула, проспект Чуй, переулок Ереванский;

12.00-14.00 – улицы Чуйкова, Гоголя, Боконбаева, Ибраимова, Линейная;

14.00-16.00 – улицы Осмонкула, Суюмбаева, Кирова, Т.Айтматова, Фрунзе, Абдумомунова;

16.00-18.00 – микрорайон «Восток-5», 3/2, 10/2, 11/2, 13/2, 13, 16/2, 17/2, 24/2;

9.00-17.00 – улицы Киевская, 161, 159, Ганди, Саадаева, Тулебердиева, переулки Витебский, Белозерский;

9.00-12.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Бекет, Ай-Мончок, Молдо-Нияз);

13.00-18.00 – жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Барсбек Ак-Кула, Гагарина).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Луговое, Константиновка, Военно-Антоновка (улицы Северная, Полярная), Новопавловка (улица Деповская), Комсомольское (улицы Садовая, Чуйская, Новая), 1 Мая (улицы Малабека, Калык, Джаштык, Сырдыбай), Саз (улицы Ынтымак, Свободы), Сокулук (улицы Первомайская, Московская, Победы, Ленинградская), Манас (улица Степная).

В Иссык-Кульской области: