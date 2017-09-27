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Общество

28 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Красный Строитель» (улицы Рабочая, Бельская, Чон-Курганская, Серова, Орозбекова), улицы Худайбергенова, Токтоналиева;
  • 9.00-12.00 – улицы Огонбаева, Суюмбаева, Осмонкула, проспект Чуй, переулок Ереванский;
  • 12.00-14.00 – улицы Чуйкова, Гоголя, Боконбаева, Ибраимова, Линейная;
  • 14.00-16.00 – улицы Осмонкула, Суюмбаева, Кирова, Т.Айтматова, Фрунзе, Абдумомунова;
  • 16.00-18.00 – микрорайон «Восток-5», 3/2, 10/2, 11/2, 13/2, 13, 16/2, 17/2, 24/2;
  • 9.00-17.00 – улицы Киевская, 161, 159, Ганди, Саадаева, Тулебердиева, переулки Витебский, Белозерский;
  • 9.00-12.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Бекет, Ай-Мончок, Молдо-Нияз);
  • 13.00-18.00 – жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Барсбек Ак-Кула, Гагарина).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Луговое, Константиновка, Военно-Антоновка (улицы Северная, Полярная), Новопавловка (улица Деповская), Комсомольское (улицы Садовая, Чуйская, Новая), 1 Мая (улицы Малабека, Калык, Джаштык, Сырдыбай), Саз (улицы Ынтымак, Свободы), Сокулук (улицы Первомайская, Московская, Победы, Ленинградская), Манас (улица Степная).

В Иссык-Кульской области:

  • 7.00–18.00 — села Тогуз-Булак, Темир-Канат, Конур-Олон, Каджи-Сай, Фрунзе, Ой-Тал, Кичи-Орукту, Ой-Булак, Ак-Булун, Кутурга, Кайырма-Арык, Кара-Кыз, Джергез, Ичке-Джергез, Раздольное, Боз-Учук, Энчилеш, Ак-Булак, Ак-Булун, Зындан, Советское, Соколовка, Теплоключенка, города Балыкчи (улицы Фрунзе, Озерная, Октябрская, Ананьева, Весенняя, Гагарина, Гоголя, Т.Молдо, Алиева, Ак-Тюбинская, Каралбаева), Каракол (улицы Гоголя, Мирная, Толстого, Долосбая, Кравцова, Карасаева, Актюбинская, Третьякевича, Масалиева, Комсомольская, Набережная, Элебаева, Т.Молдо, Пионерская, Акыйкат, Искакова, Айтбаева, Киевская, Стаханова, Ворошилова, Кошевого).
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