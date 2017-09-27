Чубак Оморов: Темпы роста туризма в Кыргызстане увеличились

«Темпы роста туризма в Кыргызстане увеличились», — сказал на пресс-конференции, приуроченной к профессиональному международному дню, заместитель директора департамента при Министерстве культуры, информации и туризма Чубак Оморов.

По его словам, это демонстрируют не только инвестиции и число самих туристов, но и расширение сферы услуг. Так, за последний год количество хозяйствующих субъектов увеличилось на 4 тысячи.

«В 2017 году мы разрабатываем концепцию туризма, опирающуюся на развитие горного, культурного и джайлоо-туризма», — сказал Чубак Оморов.

День туризма отмечается во всем мире 27 сентября.