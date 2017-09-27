Около 1,5 тысячи кыргызстанцев с ВИЧ не могут получить мотивирующие выплаты

Около 1,5 тысячи граждан, живущих с ВИЧ-инфекцией в Бишкеке, Ошской и Баткенской областях, в том числе более 400 детей, несколько месяцев не получают мотивационные выплаты из средств гранта Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Как сообщает председатель общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев, больные, проживающие в отдаленных регионах и не имеющие средств, не могут своевременно приезжать за лекарствами и сдавать анализы. Соответственно, значительно повышается риск прерывания лечения.

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«Ситуация связана с тем, что управление средствами Глобального фонда осуществляется через группу управления грантами Минздрава. Группа более чем на два месяца задержала предоставление отчета в ПРООН. Из-за того, что качество отчета не соответствует требованиям, он еще не принят ПРООН. Подобная ситуация сложилась впервые за 15 лет финансирования от Глобального фонда», — говорится в сообщении на имя вице-премьер-министра КР и депутатов парламента.

Глава РЦ «СПИД» Улан Кадырбеков пока не доступен для комментариев.