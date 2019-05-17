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Общество

В Кыргызстане снижается смертность от ВИЧ-инфекции

В Кыргызстане от ВИЧ-инфекции умерли 1 тысяча 925 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Республиканского центра «СПИД» Айбек Бекболотов.

Он отметил, что с 1987 года, когда в Кыргызстане выявили первые случаи ВИЧ-инфекции, зарегистрировали 9 тысяч 10 человек с этим заболеванием.

«В последние годы уровень смертности от ВИЧ-инфекции снижается. Сегодня есть доступное лечение, позволяющее жить достойно и долго. Страна предпринимает шаги для борьбы с эпидемией, принята национальная программа, которая охватывает все компоненты, в том числе вопросы дискриминации и стигмы», — отметил он.

Айбек Бекболотов рассказал, что из-за стигматизации и дискриминации люди не хотят проверяться.

«До сих пор ВИЧ-инфекция считается постыдным заболеванием. Многие уверены, что их это не касается. Но это не так. Инфекция передается как половым путем, так и через кровь», — сообщил он.

В итоге заболевание выявляют на поздних стадиях — почти в 65 процентов случаев.

«Не надо бояться проходить обследование. В этом нет ничего постыдного. Наоборот, при выявлении заболевания на ранних стадиях можно спасти много жизней. Прививок или таблеток, которые вылечат от ВИЧ-инфекции, нет. Но есть эффективные методы лечения, которые позволяют людям с ВИЧ жить полноценной жизнью», — отметил он.
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