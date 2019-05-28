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Общество

Кыргызстан находится на концентрированной стадии эпидемии ВИЧ

«Кыргызстан находится на концентрированной стадии эпидемии ВИЧ», — заявила сегодня на пресс-конференции глава Республиканского центра «СПИД» Министерства здравоохранения Умут Чокморова.

По ее словам, это означает, что в стране фиксируют больше установленного определенного порога ВИЧ-инфицированных среди ключевых групп населения. Однако среди беременных их менее 1 процента.

«С момента внедрения новых методов тестирования на ВИЧ его прошли 162 тысячи представителей ключевых групп населения. Среди них выявили 950 человек с ВИЧ. И акция на рынках Бишкека, которую проводили на прошлой неделе, является методом раннего выявления ВИЧ-инфицированных. Это нормальный процесс. Мы и дальше будем проводить подобные акции», — заключила Умут Чокморова.

Напомним, что на прошлой неделе за четыре часа на трех рынках столицы выявили сразу пять ВИЧ-инфицированных.
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