В Кыргызстане ищут замену средствам доноров в профилактике ВИЧ и туберкулеза

В 2021 году международные доноры прекратят финансирование программ в сфере ВИЧ, туберкулеза и других социально значимых заболеваний. Перед государством стоит задача изыскать средства на их поддержку. Об этом на выездной пресс-конференции 24.kg сообщила исполнительный директор ОО «Социум» Батма Эстебесова.

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По ее словам, государственных средств на все задачи не хватает, поэтому необходимо искать альтернативные источники внутри страны. Это, например, органы местного самоуправления, которые через социальные заказы могут оказывать поддержку программам снижения вреда.

«Бюджет здравоохранения трещит по швам. В регионах хорошие наработки в этом ключе. Когда денег мало, есть возможность из средств органов местного самоуправления получать поддержку», — отметила она.

Батма Эстебесова добавила, что параллельно необходимо проводить оптимизацию бюджета.