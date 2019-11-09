11:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Жизнь с ВИЧ. От каких видов насилия чаще всего страдают женщины

Больше всего женщины с ВИЧ подвергаются психологическому насилию, которое зачастую происходит при свидетелях. Об этом говорится в результатах регионального исследования Евразийской женской сети по СПИДу.

Его провели среди 464 респонденток с ВИЧ из Армении, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, России, Украины и Узбекистана.

Выяснилось, что с насилием сталкивались 63 процента опрошенных, но только 28 процентов из них обратились за помощью. Чаще всего женщины с ВИЧ идут в милицию (31 случай), медицинские учреждения (22), общественные организации (21).

Только одна женщина из 464 опрошенных обратилась в кризисный центр.

Согласно исследованию, самый распространенный вид насилия — психологический. Ему подвергся 71 процент опрошенных женщин. При этом от постоянного психологического насилия страдала каждая пятая, а над 67,6 процента издевались в присутствии других людей.

На втором месте экономическое насилие, от него пострадали 68,5 процента женщин с ВИЧ, далее — физическое (52 процента) и сексуальное (28).

Примечательно, что 32 процента опрошенных подверглись физическому насилию именно из-за наличия ВИЧ-положительного статуса. 66 процентов не знали о кризисных центрах и убежищах.

Более того, женщины с ВИЧ социально уязвимы и экономически зависимы: 42,2 процента не имеют постоянной работы, половина участниц исследования проживала в бедности, значительная доля респонденток живет со своими детьми — 73,7 процента.
Ссылка:
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане больные ВИЧ/СПИД отказываются лечиться
ВИЧ, выявленный при тестировании на рынке: люди отказались от повторного теста
Цифра дня. 1 тысяча 952 человека в Кыргызстане умерли от ВИЧ
Диагностировать и лечить ВИЧ теперь можно в поликлинике по месту жительства
Айбар Султангазиев: Для нас стали шоком результаты тестов на ВИЧ на рынках
Кыргызстан находится на концентрированной стадии эпидемии ВИЧ
За четыре часа на рынках Бишкека выявили пять человек с ВИЧ
В Кыргызстане ищут замену средствам доноров в профилактике ВИЧ и туберкулеза
Около 4 тысяч людей с ВИЧ могут умереть при недостатке госфинансирования
В Кыргызстане снижается смертность от ВИЧ-инфекции
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Госадвокат Омурбека Текебаева призналась, что &laquo;исполняла приказ, как солдат&raquo; Госадвокат Омурбека Текебаева призналась, что «исполняла приказ, как солдат»
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Обвиняемый признался, что оговорил Осмонбека Артыкбаева Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемый признался, что оговорил Осмонбека Артыкбаева
Читает, качается и&nbsp;готов простить Жээнбековых. Чем Атамбаев занимается в&nbsp;СИЗО Читает, качается и готов простить Жээнбековых. Чем Атамбаев занимается в СИЗО
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
9 ноября, суббота
11:06
Жизнь с ВИЧ. От каких видов насилия чаще всего страдают женщины Жизнь с ВИЧ. От каких видов насилия чаще всего страдают...
10:42
Спектакли Национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова увидят в России
10:25
Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
10:12
Взрыв точки быстрого питания. Двоих пострадавших выписали из больницы
10:01
Федерация футбола Кыргызстана показала, как подготовила стадион к игре с Японией
8 ноября, пятница
23:03
Сборная Кыргызстана победила команду ОАЭ в отборе на чемпионат Азии по футболу