Жизнь с ВИЧ. От каких видов насилия чаще всего страдают женщины

Больше всего женщины с ВИЧ подвергаются психологическому насилию, которое зачастую происходит при свидетелях. Об этом говорится в результатах регионального исследования Евразийской женской сети по СПИДу.

Его провели среди 464 респонденток с ВИЧ из Армении, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, России, Украины и Узбекистана.

Выяснилось, что с насилием сталкивались 63 процента опрошенных, но только 28 процентов из них обратились за помощью. Чаще всего женщины с ВИЧ идут в милицию (31 случай), медицинские учреждения (22), общественные организации (21).

Только одна женщина из 464 опрошенных обратилась в кризисный центр.

Согласно исследованию, самый распространенный вид насилия — психологический. Ему подвергся 71 процент опрошенных женщин. При этом от постоянного психологического насилия страдала каждая пятая, а над 67,6 процента издевались в присутствии других людей.

На втором месте экономическое насилие, от него пострадали 68,5 процента женщин с ВИЧ, далее — физическое (52 процента) и сексуальное (28).

Примечательно, что 32 процента опрошенных подверглись физическому насилию именно из-за наличия ВИЧ-положительного статуса. 66 процентов не знали о кризисных центрах и убежищах.

Более того, женщины с ВИЧ социально уязвимы и экономически зависимы: 42,2 процента не имеют постоянной работы, половина участниц исследования проживала в бедности, значительная доля респонденток живет со своими детьми — 73,7 процента.