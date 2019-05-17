Около 4 тысяч людей с ВИЧ могут умереть при недостатке госфинансирования

Если государство не будет выделять достаточно средств на лечение людей, живущих с ВИЧ, в течение трех лет может умереть порядка 3 тысяч 600 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.
По его словам, речь идет не только о лечении, но и о профилактических мероприятиях. В 2015 году донорские организации выделяли на эти цели $7 миллионов, в этом — $3,5 миллиона.
Заместитель директора Республиканского центра «СПИД» Айбек Бекболотов добавил, что препараты закупают донорские организации. «У них есть возможность приобретать более качественные препараты по меньшей цене, поскольку закупают сразу на много стран», — отметил он.
Государство выделяет около $900 тысяч. В 2021-м доноры прекратят финансирование, а значит, нужно будет изыскать около $5 миллионов. В противном случае число больных ВИЧ за три года может увеличиться на 20 тысяч человек.Айбар Султангазиев
По словам Айбека Бекболотова, годовой курс лечения в зависимости от реакции организма на препараты стоит от $100 до $4 тысяч в год.
Законодательство Кыргызстана гарантирует, что лечение от ВИЧ-инфекции для пациентов бесплатное.