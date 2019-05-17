Около 4 тысяч людей с ВИЧ могут умереть при недостатке госфинансирования

Если государство не будет выделять достаточно средств на лечение людей, живущих с ВИЧ, в течение трех лет может умереть порядка 3 тысяч 600 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, речь идет не только о лечении, но и о профилактических мероприятиях. В 2015 году донорские организации выделяли на эти цели $7 миллионов, в этом — $3,5 миллиона.

Государство выделяет около $900 тысяч. В 2021-м доноры прекратят финансирование, а значит, нужно будет изыскать около $5 миллионов. В противном случае число больных ВИЧ за три года может увеличиться на 20 тысяч человек. Айбар Султангазиев

Заместитель директора Республиканского центра «СПИД» Айбек Бекболотов добавил, что препараты закупают донорские организации. «У них есть возможность приобретать более качественные препараты по меньшей цене, поскольку закупают сразу на много стран», — отметил он.

По словам Айбека Бекболотова, годовой курс лечения в зависимости от реакции организма на препараты стоит от $100 до $4 тысяч в год.

Законодательство Кыргызстана гарантирует, что лечение от ВИЧ-инфекции для пациентов бесплатное.