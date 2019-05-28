Диагностировать и лечить ВИЧ теперь можно в поликлинике по месту жительства

Подписан приказ Министерства здравоохранения о децентрализации предоставления услуг по диагностике и лечению ВИЧ/СПИДа. Теперь все услуги можно получить в районных поликлиниках, сообщила сегодня на пресс-конференции ведущий специалист управления общественного здравоохранения Минздрава Шарипа Суваналиева.

По ее словам, на сегодня ВИЧ — это хроническая болезнь, а не смертельная. Современные препараты подавляют вирус и позволяют людям жить долго, но с необходимостью ежедневного принятия таблеток.

«Раньше диагностику и лечение ВИЧ проводили только в специализированных центрах. Они находились в областных центрах и столице. Сейчас пройти диагностику и получить лечение можно в районной поликлинике у своего врача. Это удобно, потому что не у всех есть возможность ездить в областные центры или столицу», — подчеркнула Шарипа Суваналиева.