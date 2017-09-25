26 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Саадаева, Матыева, Асаналиева, Красная, переулки Украинский, Барнаульский, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-27), «Кок-Джар» (вдоль БЧК от улицы Шабдана Баатыра до Достоевского), «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Рабочая, Андижанская, Адырская), село Орто-Сай (улица Иманалиева);

9.00-12.00 — микрорайоны «Восток-5» (31-33, 53); 10-й (9, 10а, 10б, 11, 16-19, 17/1), улицы Тимирязева, Ганди, Фрунзе, Рыскулова, Уметалиева, Акиева, Токтогула;

11.00-13.00 — 9-й микрорайон (улица Малдыбаева, 36, 36а, 36б, 38, 38/1, 38а), улицы Суеркулова, 8/1, 10, Гоголя, 57, Калинина, 43а, Московская, 19;

13.00-15.00 — улицы Мичурина, Фирсова, Байтика Баатыра, 217/1, 257, 6-й микрорайон, 5а;

15.00-17.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6, 7;

16.00-18.00 — улица Дачная, переулок Дачный;

13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Ташарык).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Кашка-Суу, Малиновка, Военно-Антоновка (улицы Южная, Ленина, Колхозная, Шевченко), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная), Студенческое (улицы Новая, Комсомольская, Южная);

8.00–17.00 — село Маевка (улицы Родниковая, Жапарова, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Виноградная, Молодой Гвардии, Набережная).

В Иссык-Кульской области: