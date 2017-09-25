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Общество

Чиновники готовятся к Дню учителя. Закупают посуду и фоторамки

Чиновники готовятся к Дню учителя: закупают подарки. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, управление образования мэрии Бишкека готово потратить почти миллион сомов. В том числе около 600 тысяч сомов — на 116 чайных сервизов и несколько десятков фоторамок для грамот и сертификатов. 

Еще 405,5 тысячи сомов планируют потратить на концертную программу с участием звезд эстрады, услуги режиссера-постановщика и сценариста, на 30 именных пригласительных и 75 букетов из голландских белых роз.

В селе Барскоон Джети-Огузского района айыл окмоту выделяет 60 тысяч сомов на 120 наборов стеклянной посуды. Бору-Башский айыл окмоту выделяет 15 тысяч сомов на 25 подарочных наборов посуды.

Отметим, родители учеников некоторых школ тоже собирают деньги на подарки классным руководителям.

С 2014 года в Кыргызстане День учителя отмечают 5 октября.
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