15:50
+28
USD 68.48
EUR 81.78
RUB 1.19
Общество

Кыргызские СМИ могут разориться из-за несоразмерных судебных исков

Кыргызский суд не руководствуется принципами соразмерности и  компенсационности, и последние удовлетворенные им иски тому подтверждение. Об этом сегодня на круглом столе «Медиа Кыргызстана в новом информационном сезоне: тренды, вызовы, перспективы» сказала юрист Института Медиа Полиси Алтынай Исаева.  

Законодательство страны имеет четкую процедуру, каким образом СМИ должны привлекаться к ответственности именно по информационным искам.

«Есть Постановление Пленума Верховного суда КР о защите чести и достоинства, где четко прописаны права и обязанности судов, каким образом они должны рассматривать иски, какими принципами и стандартами должны руководствоваться. Немаловажную роль играет и то, что в данный документ были заложены международные стандарты и такие понятия, как «публичное лицо»,  необходимость соблюдения баланса между правом на свободу выражения мнения и правом на защиту чести и достоинства», — пояснила она и привела в пример зарубежный опыт, когда истец требует многомиллионную компенсацию, но суд устанавливает ее соразмерность вине.  

Последние два года судебные процессы в отношении отдельных журналистов и изданий стали негативным моментом в судебной практике.

По мнению Алтынай Исаевой, при рассмотрении исков в отношении журналистов требования как самого постановления пленума, так и международных стандартов не были соблюдены.  

«Публичные лица должны быть более терпимыми. Соответственно, когда суды рассматривают иски с участием публичных лиц, они должны  соблюдать баланс. Говорить о том, что моральная компенсация в последних  многомиллионных исках в отношении СМИ и журналистов была соразмерной и это было доказано, не приходится», — добавила юрист.  

Алтынай Исаева подчеркнула, что такого рода решения приведут к тому, что кыргызские издания вынуждены будут закрыться, так как ни одно СМИ не сможет выплатить такую сумму.   
Ссылка:
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Свидетели рассказывают, где депутат был 13 мая 2010 года
Суд Жапарова. Суд не приобщит к делу протокол заседания 2013 года
В Кыргызстане отсутствует журналистская солидарность
Суд Жапарова. Допросили экс-омбудсмена Аманбаева
Дело Текебаева. В суде ходатайствуют о допросе Азамата Мурзалиева
«РусГидро» готовится к судебному процессу с Кыргызстаном
Аиде Саляновой больше не страшен государственный адвокат
Суд Тологонова. Мародерство придумали для уничтожения партии «Ата Мекен»
Суд Тологонова. Болоту Шеру объяснили, что такое принудительный привод
Бишкекский горсуд оставил в силе решение по делу «сталинистов»
Популярные новости
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
Передумали. Штрафовать за&nbsp;езду на&nbsp;праворульных машинах намерены уже с&nbsp;2018-го Передумали. Штрафовать за езду на праворульных машинах намерены уже с 2018-го
Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в&nbsp;Россию Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в Россию
Бизнес
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: получай больше, плати меньше «День-Ночь» от MegaCom: получай больше, плати меньше
Премьера фильма &laquo;Саякбай&raquo; состоится в&nbsp;кинотеатре BROADWAY Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY
Как продолжить общение при нулевом балансе в&nbsp;сети&nbsp;О! Как продолжить общение при нулевом балансе в сети О!
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»