Кыргызские СМИ могут разориться из-за несоразмерных судебных исков

Кыргызский суд не руководствуется принципами соразмерности и компенсационности, и последние удовлетворенные им иски тому подтверждение. Об этом сегодня на круглом столе «Медиа Кыргызстана в новом информационном сезоне: тренды, вызовы, перспективы» сказала юрист Института Медиа Полиси Алтынай Исаева.

Законодательство страны имеет четкую процедуру, каким образом СМИ должны привлекаться к ответственности именно по информационным искам.

«Есть Постановление Пленума Верховного суда КР о защите чести и достоинства, где четко прописаны права и обязанности судов, каким образом они должны рассматривать иски, какими принципами и стандартами должны руководствоваться. Немаловажную роль играет и то, что в данный документ были заложены международные стандарты и такие понятия, как «публичное лицо», необходимость соблюдения баланса между правом на свободу выражения мнения и правом на защиту чести и достоинства», — пояснила она и привела в пример зарубежный опыт, когда истец требует многомиллионную компенсацию, но суд устанавливает ее соразмерность вине.

Последние два года судебные процессы в отношении отдельных журналистов и изданий стали негативным моментом в судебной практике.

По мнению Алтынай Исаевой, при рассмотрении исков в отношении журналистов требования как самого постановления пленума, так и международных стандартов не были соблюдены.

«Публичные лица должны быть более терпимыми. Соответственно, когда суды рассматривают иски с участием публичных лиц, они должны соблюдать баланс. Говорить о том, что моральная компенсация в последних многомиллионных исках в отношении СМИ и журналистов была соразмерной и это было доказано, не приходится», — добавила юрист.

Алтынай Исаева подчеркнула, что такого рода решения приведут к тому, что кыргызские издания вынуждены будут закрыться, так как ни одно СМИ не сможет выплатить такую сумму.