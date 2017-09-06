У ЕАЭС появится своя комиссия по расследованию авиапроисшествий

Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий начнет работу в 2018 году. Об этом заявил в интервью ТАСС министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, недавно эта идея обсуждалась на уровне руководителей правительств на встрече в Астане и была поддержана.

«Буквально на следующей неделе у меня будут переговоры на эту тему с председателем Евразийской экономической комиссии господином Тиграном Саркисяном, где Минтранс представит проекты соглашений по созданию так называемого Евразийского МАК (Межгосударственный авиационный комитет)», — сообщил министр.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.