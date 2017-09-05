ГКНБ возбудил уголовное дело по факту дачи ложных показаний. Главным фигурантом дела стал бывший член временного правительства Азимбек Бекназаров.

По данным ГКНБ, 15 августа 2017 года для организации и проведения проверки из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в Сети, где Бекназаров рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Омурбека Текебаева.

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В ГКНБ с заявлением также обратилась руководитель информационного сайта Сomment. kg Раушан Айткулова.

«К заявлению Раушан Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Азимбеком Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Омурбека Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии «Ата-Мекен», являясь членами временного правительства в 2010 году, для получения контроля «вмешивались» в деятельность сотовой компании MegaCom», — говорится в сообщении ГКНБ.

По видео- и аудиозаписи было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в городе Алматы (Республика Казахстан).

Согласно заключению специалистов, достоверно установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в Интернете, и видеозаписи, представленной Раушан Айткуловой, принадлежат Азимбеку Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется.

Начато следствие.