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Общество

Бекназаров стал главным фигурантом уголовного дела — за дачу ложных показаний

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту дачи ложных показаний. Главным фигурантом дела стал бывший член временного правительства Азимбек Бекназаров.

По данным ГКНБ, 15 августа 2017 года для организации и проведения проверки из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в Сети, где Бекназаров рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Омурбека Текебаева.

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В ГКНБ с заявлением также обратилась руководитель информационного сайта Сomment. kg Раушан Айткулова.

«К заявлению Раушан Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Азимбеком Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Омурбека Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии «Ата-Мекен», являясь членами временного правительства в 2010 году, для получения контроля «вмешивались» в деятельность сотовой компании MegaCom», — говорится в сообщении ГКНБ.

По видео- и аудиозаписи было назначено фоноскопическое идентификационное исследование, которое было проведено специалистами независимого экспертного учреждения в городе Алматы (Республика Казахстан).

Согласно заключению специалистов, достоверно установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в Интернете, и видеозаписи, представленной Раушан Айткуловой, принадлежат Азимбеку Бекназарову, при этом каких-либо признаков монтажа и изменений не имеется.

Начато следствие.
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