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Общество

Азимбек Бекназаров прокомментировал скандальную видеозапись

Азимбек Бекназаров прокомментировал скандальную видеозапись, сделанную после интервью с Раушан Айткуловой. На пресс-конференции в ИА «24.kg» он рассказал, о чем шла речь в ролике. 

Напомним, в социальных сетях была распространена видеозапись, где Азимбек Бекназаров, беседуя с телеведущей после съемок, говорит о суде над Омурбеком Текебаевым, о вранье.

По словам Бекназаров, его пригласил давний знакомый Александр Никсдорф, чтобы политик снял видеообращение в ответ на обвинения о национализме . 

«После того, как дал интервью женщине, которая вышла из тюрьмы, мы сели, поговорили, я спросил о ее здоровье, знает ли она, кто ее упрятал за решетку... Вот эти слова и выпустили. Эти слова есть и в моих книгах, я и раньше говорил подобное, то есть это мое личное мнение. Я там никого не очерняю, это была просто беседа, и пусть будет на совести тех людей, которые это превратили в большую политику», — сказал он. 

Азимбек Бекназаров отметил, что в свое время даже выступал в защиту Айткуловой.  «Я сказал, что ее посадили ни за что. Она не глава, не бухгалтер, не внешний управляющий компании, она просто представитель Penwell», — заключил он. 

 
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