Сотрудники фонда развития Иссык-Куля необоснованно выдавали беспроцентные ссуды

Задержаны заместитель директора и начальник отдела дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области. Об этом сообщил ГКНБ.

По данным ведомства, по результатам проверки дирекции выявлен ряд фактов необоснованного выделения и нецелевого использования денег, что оказывало негативное влияние на развитие экономической активности в регионе.

«К примеру, на строительство бетонного завода в городе Балыкчи выделена беспроцентная ссуда в 6 миллионов сомов сроком на пять лет, которую заемщик использовал не по целевому назначению. По предварительным данным, общий объем необоснованно выданных беспроцентных ссуд составляет порядка 31,5 миллиона сомов», — отметили в ГКНБ.

21 февраля по факту злоупотребления служебным положением задержаны заместитель директора дирекции по управлению Фондом развития Иссык-Кульской области К.Р.А. и начальник отдела У.Т.У. Они водворены в ИВС ГОВД города Каракола.

Продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий по установлению аналогичных фактов нарушений со стороны вышеуказанной дирекции.