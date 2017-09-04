В России намерены депортировать иностранцев за «нежелательное поведение»

Совет федерации Госдумы России готовит законопроект, предусматривающий депортацию иностранных граждан из России за «нежелательное поведение». Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность. По информации источников, российским гражданам за это грозит ответственность от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны.

«Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. «Нежелательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юридическим лицам», — уточнили российские СМИ.

Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит существующий Закон «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.