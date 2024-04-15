17:40
USD 89.12
EUR 95.10
RUB 0.95
Происшествия

Мигрантов из Пакистана и Бангладеш выдворили из Кыргызстана

В Бишкеке выявлены иностранцы, нарушившие миграционное законодательство страны. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по различным местам временного проживания установлены более 130 иностранцев из Пакистана и Бангладеш, из них 64 человека пребывают с истекшими сроками действия виз и без регистрационного учета.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«Иностранцы прибыли в республику легально с целью трудоустройства в сферах общепита, услуг доставки, строительства и швейного производства. Однако большая часть из них оказалась невостребованной из-за отсутствия соответствующей квалификации и низкого размера оплаты труда», — говорится в сообщении.

ГКНБ совместно с МВД в отношении нарушителей составил административные протоколы с соответствующим штрафом. Согласно законодательству, иностранцы подлежат выдворению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291552/
просмотров: 1738
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке трое мужчин ограбили иностранца
Депутаты предлагают разрешить иностранцам покупать дома на Иссык-Куле
В Бишкеке мошенники обманывали по телефону пожилых людей. Их задержали
Новые правила въезда в КР. 136 граждан Узбекистана не пропустили на границе
«Мекен-карт» получили 38 человек
Что делается для обеспечения безопасности мигрантов, рассказали чиновники
Частные военные организации вербуют осужденных кыргызстанцев — глава МИД
Создана электронная база данных статистики о кыргызских мигрантах
Каждый день в миграцию уезжает 27 кыргызстанцев
Кыргызстанские школьники уже в 8-9-х классах настраиваются на трудовую миграцию
Популярные новости
Обыск дома советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве. МИД России вручили ноту Обыск дома советника посла Кыргызстана в Москве. МИД России вручили ноту
Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в Москве
О&nbsp;полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины О полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины
Паводки в&nbsp;Казахстане. Грозят&nbsp;ли наводнения Кыргызстану, рассказали в&nbsp;МЧС Паводки в Казахстане. Грозят ли наводнения Кыргызстану, рассказали в МЧС
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
15 апреля, понедельник
17:28
Рынки Кыргызстана не готовы перейти на электронную накладную — Дастан Бекешев Рынки Кыргызстана не готовы перейти на электронную накл...
17:17
КПП «Ак-Тилек — автодорожный» временно закроют
17:10
Мэрия Бишкека вернула старую схему движения автобуса № 226
17:07
Люди гибнут в ДТП. Депутат требует установить светофор в Кызыл-Кие
16:50
За пользование водоемами рыбхозы Кыргызстана дают взятку до $10 тысяч — депутат