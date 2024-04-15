Мигрантов из Пакистана и Бангладеш выдворили из Кыргызстана

В Бишкеке выявлены иностранцы, нарушившие миграционное законодательство страны. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по различным местам временного проживания установлены более 130 иностранцев из Пакистана и Бангладеш, из них 64 человека пребывают с истекшими сроками действия виз и без регистрационного учета.

Фото пресс-центра ГКНБ

«Иностранцы прибыли в республику легально с целью трудоустройства в сферах общепита, услуг доставки, строительства и швейного производства. Однако большая часть из них оказалась невостребованной из-за отсутствия соответствующей квалификации и низкого размера оплаты труда», — говорится в сообщении.

ГКНБ совместно с МВД в отношении нарушителей составил административные протоколы с соответствующим штрафом. Согласно законодательству, иностранцы подлежат выдворению.