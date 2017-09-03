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Общество

4 сентября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — проспект Чуй, 134;
  • 9.00–18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Тоо» (улица Ара-Кол), «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кайберен), улица Абаканская.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассивы «МТФ-2», «Тендик», села Лесхоз, Дачное, Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Якупбаева, Билалы, Абакир, Кулова, Жыламыш), Восточное (улицы Молодой Гвардии, Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская), Нижнечуйское (улицы Восточная, Октябрьская, Гагарина, Первомайская, Школьная, Фрунзе, Чуйская, Зеленая, Аэродромная, Западная, Соцгородок), Военно-Антоновка (улицы Советская, Северная, Полярная, Достук).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Отуз-Адыр, Кызыл-Сарай, Учкун, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Абад, А.Анаров, Керме-Тоо, город Ош (села Жапалак, Кенеш, Орке, Тээке, Чурулдай, Татар, жилмассивы «Калинина», «Жаны-Турмуш», микрорайоны «Амир-Тимур», «Курманджан Датка», «Манас-Ата»).
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