В Минздраве рассказали, почему после смерти больных не уволен директор НЦФ

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев рассказал ИА «24.kg», почему после скандала о клинических испытаниях на больных туберкулезом с применением препарата ФС-1, не уволен директор Национального центра фтизиатрии (НЦФ) Абдуллаат Кадыров.

«Факты-то не подтвердились. Генпрокуратура до сих пор работает. Нет никакой экспертизы. Как я могу кого-то обвинять без решения суда? Будет решение, приму меры, никого не пожалею. Не надо мешать следствию», — сказал Талантбек Батыралиев.

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Отметим, что в распоряжении ИА «24.kg» оказалось заключение судмедэкспертизы: «...можно заключить, что больная Т.А. умерла от прогрессирования основного заболевания вследствие активации воспалительного процесса в легких и дальнейшего диссеминирования туберкулезной инфекции в ткани головного мозга под сочетанным воздействием йода и лития, присутствующих в составе препарата ФС-1, что непосредственно подтверждает прямое влияние препарата на смертельный исход у данной больной», — говорится в заключении.

Напомним, Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело по факту незаконного клинического исследования казахского препарата против туберкулеза. По ее данным, НЦФ незаконно проводил клинические исследования на пациентах с туберкулезом. В ходе применения препарата у 10 из 54 пациентов развились побочные эффекты, есть два летальных исхода.

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Казахские медики заявляли, что умершие принимали плацебо, а не испытуемый препарат.

Сегодня председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев заявил, что по заключению судмедэкспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, два больных туберкулезом умерли вследствие приема этого препарата.

«Заключение было готово еще в конце марта 2017 года, и руководство Минздрава было в курсе. Однако руководитель Национального центра фтизиатрии продолжает работать», — сказал он.