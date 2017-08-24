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Общество

Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»

Темир Сариев выступил с официальным заявлением по ситуации с телеканалом «Сентябрь».
 
«Я не раз высказывался по сложившейся в стране ситуации вокруг СМИ и свободы слова. К сожалению, вместо справедливого реагирования на мнение общественности со стороны властей мы становимся свидетелями усиливающегося давления на СМИ с альтернативным мнением. В преддверии президентских выборов практически не остается телевизионных каналов, которые бы не были под контролем властей. Считаю это недопустимым и вредным для всего нашего общества!» — говорится в заявлении.
 
«В свою очередь, общественные телеканалы, которые содержатся на средства налогоплательщиков, отказываются давать информационные материалы о кандидатах, которые претендуют на самую главную должность в стране. Наши граждане платят налоги не для того, чтобы эти каналы обслуживали интересы одного человека или одного кандидата, а для того, чтобы иметь возможность быть информированными о всех событиях, происходящие в стране», — считает Темир Сариев.
 

Закрытие телеканала «Сентябрь» в непонятно быстрые сроки и на фоне неясного правового обоснования является еще одним случаем, подтверждающим сложившуюся тенденцию давления на свободу слова. Все выглядит так, что политическая подоплека здесь играет главную роль.

Темир Сариев
 
«Мы живем в демократическом обществе, где каждый гражданин имеет право доступа к информации и где свобода слова является фундаментальной ценностью. В связи со складывающимися обстоятельствами я обращаюсь к президенту страны с призывом не повторять ошибки предыдущих режимов и сделать все возможное для защиты свободы слова! К чему может привести ущемление свободы слова, мы уже знаем по опыту прошлых лет, в том числе 2009-2010 годов», — говорится в заявлении.
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