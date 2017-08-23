В Кыргызстане объявлен конкурс на национальную премию в сфере туризма

В Кыргызстане объявлен конкурс на национальную премию Kyrgyz Tourism Awards. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По их данным, к участию в конкурсе приглашаются туристические компании, туроператоры, представители гостиничного бизнеса, санаторно-курортные учреждения, владельцы и руководители инновационных, интернет- и событийных проектов в области туризма, дипломатические представительства иностранных государств в КР, средства массовой информации, гиды и фотографы, реализовавшие проекты в области туризма в период с 27 сентября 2016 года по 15 сентября 2017 года.

Для объективной оценки итогов конкурса Департаментом туризма создана оценочная комиссия.

Победители получат статуэтку, сертификат и дипломы.