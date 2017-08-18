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Общество

На суде поссорились прокурор и бывший генеральный прокурор

В Ленинском районном суде продолжается процесс по уголовному делу депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Адвокат обвиняемой Чынара Джакупбекова ходатайствовала приобщить к делу стенограмму телефонного разговора Аиды Саляновой с заместителем министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой.

Защита заявила, что готова предоставить аудио для экспертизы.

«У нас есть данные, что Мамбеталиева по другому делу тоже дала ложное показание. А в этом деле ее используют в грязной игре. Идет политика, что якобы Мамбеталиева предупреждала меня о лизенции Елисеева, что есть незаконные моменты. Но этого не было», — сказала депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова.

Депутат считает уголовное дело против нее фальсификацией.

«Это желание угодить капризам одного человека», — сказала Аида Салянова, добавив, что никогда подчиненным не давала незаконные поручения.

В этот момент ее перебил представитель гособвинения, обратившийся к судье, чтобы остановить выступление депутата.

«Нет, вы будете меня слушать. Разве я когда-нибудь давала вам незаконные поручения? Учитесь себя вести», — заявила Аида Салянова.

После этого прокурор замолчал.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого в свое время возбудили ряд уголовных дел.
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