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Общество

Zanoza не смогла обжаловать судебное решение

Zanoza не смогла обжаловать судебное решение. Об этом ИА «24.kg» сообщил Нарын Айып по итогам судебного заседания.

Коллегия по гражданским делам Бишкекского горсуда оставила в силе решение районного суда в полном объеме. «Мы намерены обжаловать его. Однако проблема в том, что решения судов второй инстанции сразу вступают в силу, вне зависимости от решения Верховного суда. В любой момент могут прийти судебные исполнители и опечатать имущество», — сказал Нарын Айып.

Напомним, ранее пять исков в отношении журналистов и издания Zanoza.kg, а также адвокатов партии «Ата Мекен» и экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой в суды подала генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева. Суды первой инстанции удовлетворили иски в полном объеме.

В совокупности глава Генпрокуратуры КР оценила честь и достоинство президента страны в 40 миллионов сомов. Три миллиона должна выплатить главный редактор Дина Маслова, девять миллионов — журналист Нарын Айып, еще 15 миллионов сомов — общественное объединение «ПроМедиа» (учредитель сайта). Три миллиона сомов должна выплатить экс-депутат парламента Чолпон Джакупова, десять миллионов — юристы партии «Ата Мекен».
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