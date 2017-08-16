Zanoza не смогла обжаловать судебное решение. Об этом ИА «24.kg» сообщил Нарын Айып по итогам судебного заседания.

Коллегия по гражданским делам Бишкекского горсуда оставила в силе решение районного суда в полном объеме. «Мы намерены обжаловать его. Однако проблема в том, что решения судов второй инстанции сразу вступают в силу, вне зависимости от решения Верховного суда. В любой момент могут прийти судебные исполнители и опечатать имущество», — сказал Нарын Айып.

Напомним, ранее пять исков в отношении журналистов и издания Zanoza.kg, а также адвокатов партии «Ата Мекен» и экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой в суды подала генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева. Суды первой инстанции удовлетворили иски в полном объеме.

В совокупности глава Генпрокуратуры КР оценила честь и достоинство президента страны в 40 миллионов сомов. Три миллиона должна выплатить главный редактор Дина Маслова, девять миллионов — журналист Нарын Айып, еще 15 миллионов сомов — общественное объединение «ПроМедиа» (учредитель сайта). Три миллиона сомов должна выплатить экс-депутат парламента Чолпон Джакупова, десять миллионов — юристы партии «Ата Мекен».