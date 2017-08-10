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Общество

Дело Текебаева. Теперь плохо стало и судье, медики рядом

Врачи Станции скорой медицинской помощи, которые сегодня прибыли в Первомайский райсуд Бишкека к подсудимому Омурбеку Текебаеву (ему стало плохо), сейчас проверяют состояние здоровья судьи Айбека Эрнис уулу. Об этом сообщили конвоиры и попросили всех выйти из зала заседания.

Айбек Эрнис уулу почувствовал недомогание во время объявленного им перерыва в заседании для того, чтобы медики могли оказать помощь подсудимому. 

Бригада врачей скорой помощи сейчас находится в кабинете судьи.

Перерыв в суде продлили.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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