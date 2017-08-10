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Общество

Дело Текебаева. В суде приступили к прениям сторон

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня приступили к прениям сторон.

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Канатбек Хасанов и Искен Афиджанов отсутствуют на заседании. Третий адвокат подсудимых Чинара Джакупбекова вновь ходатайствовала с просьбой отложить процесс и дать им время на подготовку к прениям.

«Мы и вчера по вашей просьбе отложили. Мы не первый раз идем вам навстречу. Но сегодня процесс мы продолжим», — ответил юристу судья Айбек Эрнис уулу.

Интересы подсудимого Омурбека Текебаева по решению суда представляет государственный адвокат Эльмира Чоноева.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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