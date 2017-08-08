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Общество

Министр образования в 2016 году заработала больше миллиона сомов

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева заработала в 2016 году больше миллиона сомов. Такие данные отражены в ее декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

В документе указано, что доходы получены по основному месту работы.

При этом в собственности чиновника имеется только квартира площадью 93 квадратных метра. Данных о расходах, а также о доходах и имуществе близкого родственника в декларации нет.

Гульмира Кудайбердиева занимает должность министра образования и науки с 11 ноября 2016 года. Она государственный советник госслужбы 3-го класса. Награждена Почетной грамотой правительства КР.
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