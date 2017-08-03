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Общество

Главный свидетель по делу Максима Бакиева осужден за неуважение к суду

«Высокий суд Лондона 14 июля приговорил главного свидетеля Берти Синбети по делу Маскима Бакиева к шести месяцам лишения свободы с условным испытательным сроком на 18 месяцев исключительно за неуважение к суду, выразившееся в неявке на судебные процессы по делу Шона Дейли против Максима Бакиева, а не за лжесвидетельство», — пояснила пресс-служба Генпрокуратуры.

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По информации ведомства, утверждения адвоката Алексея Елисеева о том, что «...он был уголовно наказан за нарушение своих обязанностей по предоставлению правдивых свидетельских показаний» не соответствует действительности.

Как отметил главный надзорный орган страны, причиной неявки свидетеля Берти Синбети послужило запугивание со стороны Максима Бакиева.

«Шон Дейли утверждает, что Бакиев-младший организовал на него покушение. Сообщалось, что он упоминал об этом в разговоре с бизнесменом Берти Синбети. Тот проходит свидетелем по делу Дейли, но в суд не являлся. Однако адвокаты Берти Синбети утверждают, что их подзащитного пытались подкупить и запугать», — говорилось в сообщении юридической компании «Гранд Профи», представляющей интересы Шона Дейли.

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По данным следствия, компания «Оксус» в 2005 году получила право на разработку месторождения Джеруй в Таласе.

Но в 2006-м Максим Бакиев в целях личного обогащения вынудил ее продать лицензию другой компании. В 2006 году в Бишкеке на представителя компании «Оксус» Шона Дейли совершили покушение. Благодаря усилиям врачей Дейли выжил. Он покинул Кыргызстан.

В 2014 году Первомайский суд Бишкека заочно приговорил Максима Бакиева и экс-главу СГО Жаныша Бакиева к пожизненному лишению свободы за покушение на убийство Дейли.

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Напомним, Высокий суд Лондона своим приказом от 16 июня 2017 года по делу № CL-2016-000205 заблокировал любые процессуальные действия кыргызской стороны вплоть до момента полной уплаты всех причитающихся Максиму Бакиеву денежных сумм с начисляемыми на них ежедневно процентами.

Тогда на запрос ИА «24.kg» в Центре судебного представительства (ЦТП) правительства КР дали туманный ответ, в котором сказано, что «документы и материалы по данному вопросу содержат сведения, доступ к которым ограничен».
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