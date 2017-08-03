Главный свидетель по делу Максима Бакиева осужден за неуважение к суду

«Высокий суд Лондона 14 июля приговорил главного свидетеля Берти Синбети по делу Маскима Бакиева к шести месяцам лишения свободы с условным испытательным сроком на 18 месяцев исключительно за неуважение к суду, выразившееся в неявке на судебные процессы по делу Шона Дейли против Максима Бакиева, а не за лжесвидетельство», — пояснила пресс-служба Генпрокуратуры.
Как отметил главный надзорный орган страны, причиной неявки свидетеля Берти Синбети послужило запугивание со стороны Максима Бакиева.
«Шон Дейли утверждает, что Бакиев-младший организовал на него покушение. Сообщалось, что он упоминал об этом в разговоре с бизнесменом Берти Синбети. Тот проходит свидетелем по делу Дейли, но в суд не являлся. Однако адвокаты Берти Синбети утверждают, что их подзащитного пытались подкупить и запугать», — говорилось в сообщении юридической компании «Гранд Профи», представляющей интересы Шона Дейли.
По данным следствия, компания «Оксус» в 2005 году получила право на разработку месторождения Джеруй в Таласе.
Но в 2006-м Максим Бакиев в целях личного обогащения вынудил ее продать лицензию другой компании. В 2006 году в Бишкеке на представителя компании «Оксус» Шона Дейли совершили покушение. Благодаря усилиям врачей Дейли выжил. Он покинул Кыргызстан.
В 2014 году Первомайский суд Бишкека заочно приговорил Максима Бакиева и экс-главу СГО Жаныша Бакиева к пожизненному лишению свободы за покушение на убийство Дейли.
Напомним, Высокий суд Лондона своим приказом от 16 июня 2017 года по делу № CL-2016-000205 заблокировал любые процессуальные действия кыргызской стороны вплоть до момента полной уплаты всех причитающихся Максиму Бакиеву денежных сумм с начисляемыми на них ежедневно процентами.
Тогда на запрос ИА «24.kg» в Центре судебного представительства (ЦТП) правительства КР дали туманный ответ, в котором сказано, что «документы и материалы по данному вопросу содержат сведения, доступ к которым ограничен».