Почему Кыргызстан оказался должен Максиму Бакиеву

«Высокий суд Лондона своим приказом от 16 июня 2017 года по делу № CL-2016-000205 заблокировал любые процессуальные действия киргизской стороны вплоть до момента полной оплаты всех причитающихся Максиму Бакиеву денежных сумм с начисляемыми на них ежедневно процентами». Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook адвокат Алексей Елисеев.

Напомним, 12 октября 2016 года Центр судебного представительства (ЦСП) признал, что Кыргызстан действительно отозвал гражданский иск против Максима Бакиева, но причину отзыва не озвучил. Тогда кыргызские власти настаивали, что продолжат судиться с сыном свергнутого президента, которого обвиняют в финансовых правонарушениях.

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Судебные представители кыргызского правительства отмечали, что уведомление о прекращении дела было «подано без ущерба для каких-либо дальнейших или иных прав Кыргызской Республики».

«После уточнения отдельных процессуальных моментов работа будет продолжена, итоги которой имеют хорошую перспективу», — сообщало ЦСП, отметив, что отзыв иска не стоит оценивать как «победу Максима Бакиева» в судебном споре.

ИА «24.kg» официально обратилось за комментариями в ЦСП, на что получило ответ, в котором сказано, что «документы и материалы по данному вопросу содержат сведения, доступ к которым ограничен».

«Постулатом представления сторон в судебных и арбитражных процессах во всем мире является то, что стороны (и их представители), как правило, не комментируют подобные текущие судебные и арбитражные производства, поскольку это однозначно оказывает негативное влияние на позиции стороны в рамках таких и связанных с ними производств», — туманно говорится в ответе ведомства.

Адвокат Алексей Елисеев комментирует точнее: «Теперь любое судебное дело на территории Великобритании будет начинаться с требования к киргизской стороне внести на депозит суда полную сумму всех ожидаемых судебных и юридических расходов их процессуальных оппонентов».

В документе говорится: «Суд постановил:

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1. Заявители не могут предпринимать каких-либо дальнейших действий в этом судебном разбирательстве (в том числе в отношении исполнения судебного решения) до тех пор, пока первому ответчику не будут выплачены:

- сумма, причитающаяся в соответствии со свидетельством об обязательствах вместе с процентами, начисленными с суточной ставкой в размере 3,44 фунта стерлингов, начиная с 5 октября 2016 года (включительно) до даты платежа;

- выплаты, причитающиеся ему в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, вместе с процентами, начисленными с суточной ставкой ( суточная ставка рассчитывается в зависимости от суммы, указанной в пункте (2), с даты настоящего распоряжения до даты платежа.

2. Заявители должны оплатить расходы первого ответчика, связанные с этим ходатайством, суммарно оцениваемые на основе возмещения ущерба в размере 18 тысяч 825 фунтов стерлингов».

Таким образом, Кыргызстан в английском суде оказался юридически заблокирован.