В Лондоне осужден главный свидетель по делу Максима Бакиева

«Суд Великобритании осудил на шесть месяцев лишения свободы гражданина Израиля Берти Синбети — главного свидетеля по делу Максима Бакиева, обвиняемого в покушении на бизнесмена Шона Дейли», — сообщил адвокат Алексей Елисеев на свой странице в Facebook.

По его информации, 14 июля судья Высокого королевского суда Великобритании Justice Supperstone в рамках дела, связанного с ранее отклоненным иском господина Шона Дейли против Максима Бакиева — сына бывшего президента Кыргызстана, — приговорил гражданина Израиля Берти Синбети к лишению свободы сроком на 6 месяцев за неуважение к суду.

«Таким образом, он был уголовно наказан за нарушение своих обязанностей по предоставлению правдивых свидетельских показаний», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Англии арестовали гражданина Израиля Берти Синбети.

«Шон Дейли утверждает, что Бакиев-младший организовал на него покушение. Сообщалось, что он упоминал об этом в разговоре с бизнесменом Берти Синбети. Тот проходит свидетелем по делу Дейли, но в суд не являлся. Однако адвокаты Берти Синбети утверждают, что их подзащитного пытались подкупить и запугать», — говорилось в сообщении юридической компании «Гранд Профи», представляющей интересы Шона Дейли.

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По данным следствия, компания «Оксус» в 2005 году получила право на разработку месторождения Джеруй в Таласе.

Но в 2006-м Максим Бакиев в целях личного обогащения вынудил ее продать лицензию другой компании. В 2006 году в Бишкеке на представителя компании «Оксус» Шона Дейли совершили покушение. Благодаря усилиям врачей Дейли выжил. Он покинул Кыргызстан.

В 2014 году Первомайский суд Бишкека заочно приговорил Максима Бакиева и экс-главу СГО Жаныша Бакиева к пожизненному лишению свободы за покушение на убийство Дейли.

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Напомним, Высокий суд Лондона своим приказом от 16 июня 2017 года по делу № CL-2016-000205 заблокировал любые процессуальные действия кыргызской стороны вплоть до момента полной оплаты всех причитающихся Максиму Бакиеву денежных сумм с начисляемыми на них ежедневно процентами.

Тогда на запрос ИА «24.kg» в Центре судебного представительства (ЦТП) правительства КР дали туманный ответ, в котором сказано, что «документы и материалы по данному вопросу содержат сведения, доступ к которым ограничен».