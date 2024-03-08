13:42
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Общество

Кыргызстан присоединился к Международной морской организации (IMO)

Кыргызстан присоединился к Международной морской организации (IMO). Об этом сообщается на сайте организации.

Сейчас в составе IMO числятся 176 государств, сообщает пресс-служба.

Представитель нашей страны передал в ООН документ о присоединении к Конвенции IMO. Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес объявил о новом государстве-члене делегатам, присутствовавшим на заседании подкомитета по судовым системам и оборудованию (SSE10).

Секретариат оказывает поддержку государствам-членам организации в их работе с руководящими и различными техническими органами IMO, способствуя их сотрудничеству с другими государствами-членами.

Кроме того, оказывается поддержка государствам-членам в создании постоянных представительств при организации и аккредитации ее представителей в соответствии с соглашением о штаб-квартире IMO.

Международная морская организация, головной офис которой находится в Лондоне, является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН). Главной ее задачей является обеспечение безопасности и надежности судоходства, а также предотвращение загрязнения морской среды судами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288575/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Лондондо биринчи жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү
Впервые в Лондоне прошла выставка кыргызстанских художников
Темир Сариев обсудил в Лондоне создание цифровых торговых коридоров
Эдиль Ажибаев из Кыргызстана вошел в топ-10 лучших директоров стартапов Лондона
Делегация Кыргызстана улетела в Лондон, но кабмин не сообщает об этом
Документальный фильм «Саякбай and the Beatles» победил на фестивале в Лондоне
Сказку кыргызстанской писательницы перевели на английский и издали в Лондоне
Проводить аудит «Кумтора» будет компания Ernst & Young
В Лондоне выставили на продажу квартиру писателя Томаса Харди за $1,3 миллиона
Это динозавр, а не то, что вы подумали. В Лондоне установили интересную фигуру
Популярные новости
В&nbsp;Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и&nbsp;Кыргызстан В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и Кыргызстан
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
В&nbsp;этом году планируется полная остановка ТЭЦ и&nbsp;Бишкектеплосети на&nbsp;ремонт В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
8 марта, пятница
13:35
Компания «Уральские авиалинии» возобновляет рейс по маршруту Бишкек — Сочи Компания «Уральские авиалинии» возобновляет рейс по мар...
13:06
В Бишкеке проходит марш за права женщин: Асель Ногойбаева обратилась к милиции
13:05
Кыргызстан присоединился к Международной морской организации (IMO)
12:28
Ученые считают, что загрязненный воздух опасен для мозга человека
12:00
Защита сердец и кошельков. Как не остаться без денег в романтические праздники