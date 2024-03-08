Кыргызстан присоединился к Международной морской организации (IMO). Об этом сообщается на сайте организации.

Сейчас в составе IMO числятся 176 государств, сообщает пресс-служба.

Представитель нашей страны передал в ООН документ о присоединении к Конвенции IMO. Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес объявил о новом государстве-члене делегатам, присутствовавшим на заседании подкомитета по судовым системам и оборудованию (SSE10).

Секретариат оказывает поддержку государствам-членам организации в их работе с руководящими и различными техническими органами IMO, способствуя их сотрудничеству с другими государствами-членами.

Кроме того, оказывается поддержка государствам-членам в создании постоянных представительств при организации и аккредитации ее представителей в соответствии с соглашением о штаб-квартире IMO.

Международная морская организация, головной офис которой находится в Лондоне, является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН). Главной ее задачей является обеспечение безопасности и надежности судоходства, а также предотвращение загрязнения морской среды судами.