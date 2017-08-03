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Общество

В Москве строители-мигранты устроили массовую драку

На стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в поселке Коммунарка произошла массовая драка строителей-мигрантов, сообщили российские СМИ.   

По их данным, участники потасовки били друг друга арматурой, кувалдами и лопатами.  

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта. В результате шесть граждан получили телесные повреждения и для оказания помощи госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы. 

По предварительной версии, конфликт возник из-за того, что кто-то из строителей начал выбрасывать мусор с кровли. 

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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