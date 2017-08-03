В Москве строители-мигранты устроили массовую драку

На стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в поселке Коммунарка произошла массовая драка строителей-мигрантов, сообщили российские СМИ.

По их данным, участники потасовки били друг друга арматурой, кувалдами и лопатами.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта. В результате шесть граждан получили телесные повреждения и для оказания помощи госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

По предварительной версии, конфликт возник из-за того, что кто-то из строителей начал выбрасывать мусор с кровли.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.