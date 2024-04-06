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Теракт в Москве. Арестован одиннадцатый подозреваемый

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО одиннадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — уроженца Таджикистана Шарипзода Мухаммада Зоира. Об этом сообщает пресс-служба судов.

Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы
Фото Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы

Ранее в ФСБ сообщили о задержании трех новых фигурантов дела в Москве, Екатеринбурге и Омске. Двое из них, по версии спецслужбы, финансировали покупку оружия и автомобиля для совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», а третий занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. По данным Следственного комитета РФ, в теракте погибло 145 человек. Всего арестовано 11 подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290973/
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