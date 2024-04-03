Теракт в Москве. За публичное оправдание терроризма задержан кыргызстанец

В Москве задержан кыргызстанец за разговор о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, первичная информация по факту возбуждения в отношении гражданина КР А.Ж.А. уголовного дела по статье «Публичное оправдание терроризма» была получена от представителей компетентных органов России.

Уточняется, что дипломатическим представительством КР в Москве были направлены соответствующие запросы в следственные органы РФ для получения полной информации о ходе предварительного следствия по этому уголовному делу.

«В этой связи по мере необходимости посольством будет оказана консульско-правовая помощь соотечественнику в рамках возбужденного уголовного дела. Данный вопрос находится на контроле МИД Кыргызстана и посольства КР в РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо мужчин в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано десять подозреваемых.