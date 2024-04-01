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Происшествия

Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве

Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, они купились на конкурс с автомобилем и приобрели липовые лотерейные билеты. Чтобы убедить людей, мошенники нарисовали чеки в виде таблиц.

«30-летний Абдулаким попал на рекламу лотереи с розыгрышем машины на «Ютубе». Главным призом была машина российского производства — «Лада» или «Нива». Мужчина позвонил по указанному номеру и связался с неким Парвизом, а тот рассказал ему секрет успеха: для победы в конкурсе Абдулакиму нужно было купить 200 «лотерейных билетов» примерно за 600 тысяч рублей. Парень вошел в азарт и начал скупать билеты. Акима уверили: «У нас все честно, мы ведем весь реестр билетов». И прислали страницы неких таблиц, где мелькал номер, имя и телефон Абдулакима.

Но прошли недели, а затем и месяцы, а Аким так и не дождался заветного автомобиля. Со временем и реклама на «Ютубе» пропала, и Парвиз перестал брать телефон. Абдулаким догадался, что его кинули, и пошел в полицию», — говорится в сообщении.

В полицию также обратились и другие кыргызстанцы, поверившие обещаниям мошенников. Каждый из них купил билетов на 100–300 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290463/
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