Теракт в Москве. Следственный комитет РФ просит ареста десятого подозреваемого

Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» просит арестовать Следственный комитет России.

По их данным, подозреваемый переводил боевикам деньги на аренду квартиры, покупку машины и продукты.

Его зовут Якубджони Юсуфзоды. Часть средств была перечислена им одному из исполнителей после нападения на концертный зал в Красногорске. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Террористический акт». Он доставлен в Басманный суд Москвы.

Якубджони Юсуфзоды задержали случайно во время операции «Нелегал». Об этом стало известно из материалов его административного дела, по которому его задержали за сопротивление полиции и арестовали на 12 суток 26 марта. Патруль за день до этого заметил, что он с приятелем при виде них пытается скрыться. Когда полицейские их нагнали, Якубджони Юсуфзоды начал отбиваться и отказался показывать документы. В результате его все-таки доставили в отдел. Потом всплыли детали его сотрудничества с остальными террористами.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано девять подозреваемых.