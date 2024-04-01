Теракт в Москве. Российское правительство ужесточит контроль за мигрантами

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» российское правительство планирует ужесточить контроль за мигрантами. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции по цифровому развитию КР Бакыт Дарманкул уулу.

Он отметил, что изменения коснутся федеральных миграционных законов России.

«3 апреля по инициативе Вячеслава Володина (председатель Госдумы РФ. — Прим. 24.kg) создается рабочая группа по ужесточению миграционного законодательства», — сказал Бакыт Дарманкул уулу.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Сотни людей приехали на концерт музыкальной группы. Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей. После подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 143 человека, еще 360 пострадали. По уголовному делу арестовали девять подозреваемых, в том числе участвовавших в нападении на концертный зал.