Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 августа снова жарко: +37. Полный прогноз погоды в Кыргызстане ждет вас здесь.

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В такое пекло можно отлично утолить жажду арбузом. Хотя вы и так все знаете.

Но не думайте, мы приберегли для вас интересный факт про арбузы. В США сегодня отмечают Национальный день этой ягоды. В Америке она является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Отключение света, воды, газа

9.00–18.00 — улицы Лермонтова, Ибраева, Сокулукская, Кантемировская, переулок Кирпичный, №№ 38, 39, 41–44, детсад №113, микрорайоны «Асанбай», «Кок-Джар», №№ 7, 8;

9.00–17.00 — квадрат, ограниченный улицами Интергельпо, Мозолева, Пишпекской, Дэн Сяопина, улицы Орозбекова, Токтогула, Валдайская, Репина, Малдыбаева, 18.

В Бишкеке

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица(от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.

Движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Периодически ремонтные работы ведут и на других центральных улицах, но проезд тут не перекрывают. Например, перекопана часть улицы Фрунзе — перед светофором на бульваре Эркиндик (в западном направлении). Однако движение здесь не остановлено, можно выехать на встречную полосу. Будьте внимательны на дорогах!

И, конечно, нас ждет традиционное перекрытие проспекта Манас во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

206 лет назад — 3 августа 1811-го — родился изобретатель винтового лифта и ловителей, предотвращающих падение кабины в шахту при обрыве тросов, так называемого безопасного лифта

Первый пассажирский лифт-подъемник установлен в Нью-Йорке в 1857 году. Простое устройство безопасности, изобретенное Отисом, в сочетании с использованием стальных каркасов зданий дало возможность строить многочисленные небоскребы — визитную карточку Нью-Йорка.

В 1854 году изобретатель поразил публику демонстрацией своего устройства безопасности на выставке в Кристалл Пэлас в Нью-Йорке: Отис стоял на открытой платформе подъемника, в то время как его помощник топором обрубал удерживавший ее канат; при этом платформа не падала в шахту благодаря ловителям.

Выглядело это примерно так

Памятные даты

Признайте: у каждого в жизни есть мечта. Кто-то хочет покорить Эверест, кто-то заработать миллионы, а кто-то просто посетить сердце мировой оперы — театр в Милане

К последним относимся и мы. И как радостно было узнать, что именно 3 августа далекого 1778 года на месте старой церкви Санта Мария делла Скала постановкой оперы Антонио Сальери «Признанная Европа» и открылся этот театр. Здание оперы построил архитектор Джузеппе Пьермарини.

Любопытно, что при подготовке площадки под строительство театра была найдена мраморная глыба с изображением Пилада — знаменитого мима Древнего Рима. Это восприняли как добрый знак.

Еще одно событие, которое привлекло наше внимание, — применение. Случилось это в 1922 году в Нью-Йорке. Тогда двумя кусками дерева изобразили хлопанье дверью.

Вы верите в паранормальные явления? А в то, что в мире существуют ведьмы? Нет? Тогда в Румынию вам лучше не ездить. Они там не просто есть, но и борются за свои права. Серьезно! Ведьмы — за свои права. 3 августа 2002 года румынские ведьмы были разгневаны тем, что им запретили выступать по телевидению. А в 2011 году они прокляли правительство Румынии за то, что их узаконили и обязали платить налоги. Вот уж действительно: чего удумали!

Мы, честно говоря, расстроились, поняв, что ведьмы эти не странноватого вида женщины в колпаках и с метлами, а обычные, как их принято называть, экстрасенсы, практикующие черную магию.

Так выглядит одна из самых богатых ведьм Румынии (любители стиля «дорого-богато» завистливо плачут где-то в стороне).

Куда сходить

Культура

Четверг по традиции день премьер. Сегодня нам предложены:

— боевик «Ветреная река»;

— триллер «Похищение»;

— фэнтези «Темная башня».

Можно также сходить на Вечер астрономии. Вы узнаете о созвездиях на небе Кыргызстана, все о гороскопах и почему они не работают, посмотрите на звезды через телескоп. Нравится? Тогда вам к 18.00 в Ololohaus.

Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.

Спорт

Наши спортсмены по-прежнему отстаивают честь страны на различных международных турнирах за рубежом. Болеем за них и держим кулачки! Подробную информацию о спортивных мероприятиях найдете здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 10.00, Министерство образования и науки КР — круглый стол по результатам исследования состояния общеобразовательных школ в стране.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook