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Общество

Топ-5 книг от заслуженной артистки Кыргызстана Галины Кетовой

Заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова рассказала ИА «24.kg» о своих литературных предпочтениях. Она еще и мама троих очаровательных сорванцов, поэтому очень любит сказки и с удовольствием их читает.

1Сказки народов мира

— В детстве я обожала эту книгу. Что может быть интереснее сказок, в которых и мудрость, и юмор, и самые важные для человека понятия о добре и зле.

Ознакомиться с представленными в сборнике сказками можно здесь.

2Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч»

— Я очень полюбила эту книгу благодаря тому, что в детстве мне с сестренкой ее читал папа перед сном. И это была первая книга, которую я начала читать сама.

Мысль о волшебстве, которое может быть и полезным и опасным, в зависимости от человеческих качеств чародея, поразила. И я поняла, что мир может зависеть от человека.

Галина Кетова
Ознакомиться с содержанием произведения можно по этой ссылке.

3Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

— Это самая любимая книга моих детей и моя. Перечитывала множество раз. И каждую строчку хочется повторить. Философия и великая мудрость. Книга для любого возраста.

Кто еще не читал эту сказку для взрослых, проследуйте сюда.

4Сергей Юрский «Кто держит паузу?»

— Эта книга очень помогла мне, когда я «заблудилась» в профессии и не могла понять, как же быть дальше. Как, играя похожие роли, создавать яркие, правдоподобные и неповторимые образы? Многие ответы я нашла в искренних рассказах одного из лучших актеров.

Однажды мне довелось лично поблагодарить Сергея Юрского за то, что благодаря его труду я не ушла из профессии.

Галина Кетова
Прочитать советы знаменитого актера можно тут.

5Александр Вертинский «Дорогой длинною»

— Потрясающий был человек. Целая эпоха пролетает перед глазами благодаря его повествованию. Очень искренняя, трогательная, с потрясающим юмором написанная исповедь гениального артиста. История, искусство, философия, а еще замечательные стихотворения и рассказы о людях.

Наверное, самая любимая книга из тех, что я держала в руках. Уже несколько лет ищу ее, чтобы приобрести, и нигде нет. Это настоящее сокровище.

Галина Кетова
По этой ссылке вы сможете ознакомиться с электронным вариантом книги.
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