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Общество

Золотой самородок весом 10,3 килограмма нашли в России
Фото Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Самородок золота весом 10,3 килограмма

Самородок золота весом 10,3 килограмма найден в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство природных ресурсов региона.

«Самородок золота весом 10,3 килограмма найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов в артели старателей «Заря» на ручье Заманчивый. Самородок по весу стал самым крупным из обнаруженных на территории Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Самый большой в мире золотой самородок, найденный 5 февраля 1869 года в Австралии, весил около 70 килограммов. Его назвали «Желанный незнакомец». Переплавлен в слитки.

Отмечается, что в 2011 году в артели старателей «Восток» в Хабаровском крае нашли самородок золота весом 7,5 килограмма.
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